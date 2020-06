Helena Costa fez um desabafo com os seus seguidores do Instagram. Mãe de duas filhas gémeas, as bebés Mercedes e Maria do Mar, a atriz refletiu sobre a família que conseguiu construir, não deixando de notar as mu danças, como também um enorme privilégio.

"Se há uns anos me mostrassem esta fotografia eu não ía acreditar...e se me dissessem então que eram logo duas! Mas é o melhor do mundo sem sombra de dúvida, mesmo que agora a minha vida seja completamente diferente", fez saber numa publicação que fez na plataforma.

É mesmo caso para dizer que este é um amor a dobrar!

