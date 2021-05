A recuperar de uma cirurgia para retirar parte de um pulmão, Helena Costa tem-se refugiado na família e esta quarta-feira transbordou amor nas redes sociais ao partilhar fotos de momentos com as filhas.

"Eu e as minhas filhas. A razão", escreveu na legenda das imagens em que aparece com as gémeas Mercedes e Maria do Mar ao colo.

As meninas, que completam dois anos no final de junho, são fruto do relacionamento com Frederico Formigal.

Veja abaixo as fotos que deixaram os seguidores radiantes.

