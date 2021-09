Alvo de críticas pelo facto de, aos olhos de alguns seguidores, dar mais destaque a uma das filhas no Instagram, Helena Costa deixou um recado aos 'haters'.

"Para não dizerem que dou mais protagonismo a uma ou a outra", escreveu na legenda de um Instagram Story publicado esta semana.

O 'recado' chega alguns dias depois de ter sido confrontada por uma seguidora com o facto de aparecer mais vezes com a filha Maria do Mar ao colo.

Helena Costa, recorde-se, é mãe de duas meninas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, que completaram dois anos em junho.

Publicações de Helena Costa© Instagram

