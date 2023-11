Helena Coelho estreou-se esta semana como apresentadora do podcast 'Pais sem livros de instruções', sendo que no primeiro episódio recebeu como convidado Pedro Teixeira.

Depois do ator lhe falar de como se relaciona com as mães dos filhos - Cláudia Vieira e Sara Matos - Helena revelou-se impressionada, pelo lado positivo, fazendo ela mesma uma confissão: que frequenta terapia de casal.

"Nós fomos e ainda estamos bem, estás a ver? Mas é naquela de para ver se aquilo não fica mal, que eu tenho os traumas dos meus pais separados e aquelas coisas. A terapeuta passou para aí cinco minutos a falar: 'mas não há problema nenhum do divórcio'. Sim, mas eu não queria isso, vamos tentar que isso não aconteça", reflete.

"Eu tenho o trauma de lá atrás em que as coisas não eram assim. Se os pais se separavam, acabava tudo, era uma guerra para os miúdos e é bem saber que há crianças felizes no meio disso tudo", termina.

Recorde-se que Helena Coelho encontra-se num relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira. Em comum, o casal tem uma filha: a pequena Íris.