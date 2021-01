Helena Coelho foi uma das convidadas do programa '5 Para a Meia Noite', da RTP1. Na rubrica 'Pressão no Ar', a influencer e apresentadora respondeu a algumas perguntas mais curiosas. Uma delas era quem nunca maquilharia independentemente daquilo que lhe pagassem.

"Talvez a Lili Caneças. Não tenho nada contra a senhora, acho que ela já tem o estilo dela muito bem definido e se calhar seria um grande desafio", explica.

Questionada ainda em relação às pessoas que decidiu "silenciar" no Instagram, Helena notou: "Tenho muitas pessoas silenciadas porque tinha uma ideia e deixava de fazer algo porque via algo parecido e isso limitava-me. Se eu não vir, não me limita. Sentia que aquilo estava a influenciar-me negativamente".

Veja o momento se tiver curiosidade.

Leia Também: Após acusações, Helena Coelho explica contacto com Eduardo Madeira