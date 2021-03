Grávida de oito meses, Helena Coelho continua a trabalhar, neste caso, no âmbito da gravação do seu programa na TVI em parceria com Ruben Rua, o 'Viva a Vida'.

Em tom de brincadeira, nas histórias da sua conta de Instagram, a influenciadora fez uma queixa relativa a um dos hábitos do companheiro de trabalho:

"Eu vou ter que expor isto às pessoas porque é o seguinte: é público que desde o início da gravidez eu enjoei a cheiros a perfumes. Os dois homens com quem eu passo mais tempo é o Ruben e o Paulo [Teixeira, seu namorado]. O Paulo já entendeu que não vale a pena estar a usar perfume, o Ruben enche-se de perfume cada vez que eu entro aqui", nota.

Por fim, esgrima: "Eu vou vomitar, percebes?".

