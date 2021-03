Helena Coelho está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira, e foi precisamente sobre este amor que a influenciadora falou no Instagram, partilhando o processo de conquista do atual companheiro.

"Quando o vi a primeira vez, numa reunião, liguei a uma amiga e disse 'este é para casar e ter filhos'. Riu-se. Durante muitos meses ele fugia de um relacionamento, recusava um compromisso mas não me deixava ir embora... e a última coisa que eu queria, era ir", conta.

"Muitos meses depois, pedi-o em namoro e pedi-lhe também para me deixar mostrar o potencial que tínhamos juntos. Demorou muito tempo a deixar-se levar, a deixar-se envolver, a suavizar aquele medo da vulnerabilidade que o amor exige e hoje é ele que me prova que realmente eu tinha razão na minha teimosia em que o nosso caminho era mais feliz em conjunto", continua.

"Nunca duvidem da determinação de uma mulher apaixonada. Era para ser só uma ficada... e hoje estamos a escolher meias de bebés e pedra para montar uma cozinha e estou ansiosa para conhecer a versão pai deste meu Paulinho!", completa.

