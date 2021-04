O primeiro filho de Helena Coelho e do personal trainer Paulo Teixeira pode nascer a qualquer momento. A apresentadora da TVI já se encontra na maternidade, como Cristina Ferreira anunciou no programa 'Cristina ComVida' desta sexta-feira, dia 9.

Helena e Paulo anunciaram a gravidez no início de outubro e decidiram que apenas saberiam o sexo do bebé no momento do parto.

A gestação tem sido acompanhada nas redes sociais com grande curiosidade dos fãs, mas o casal manteve a sua convicção e nunca desvendou se esperava um menino ou uma menina.

Leia Também: "A pessoa tem insónias só porque sim, caminha que nem um pinguim..."