Continua a ter ar de miúda mas já faz, hoje, 40 anos. A apresentadora de televisão, modelo e empresária Helena Coelho, que partilha o nome com a cantora e atriz que integrou as Doce e com a influenciadora digital e apresentadora de televisão que faz par com Ruben Rua na TVI, nasceu a 16 de julho de 1981. Aos 20 anos, foi mãe. Seis anos depois, foi operada ao coração. Fez um cateterismo devido a uma ligeira anomalia de Ebstein que os médicos lhe detetaram mas nunca se deixou afetar pela sua condição.

"Neste momento, o problema está controlado mas tenho o cuidado de não ingerir substâncias estimulantes, como o chá, o café e as colas e de fazer exames de rotina, uma vez por ano", revelou em entrevista à revista Prevenir em 2013. Helena Coelho iniciou a carreira de modelo quando tinha 15 anos. Antes disso, na adolescência, tinha participado em competições desportivas. Seis anos depois, estreou-se como apresentadora, primeiro na televisão por cabo e depois na RTP. Foi lá que se tornou conhecida do grande público.

"Até aos 18 anos, pratiquei ginástica de competição. Fazia aeróbica no Vitória de Setúbal e, portanto, estava naturalmente em forma. Aos 20 anos, engravidei da minha filha Mariana e recuperei muito rapidamente, mas nunca mais voltei a treinar como antes, apesar de saber que o desporto nos oferece juventude", reconhece a apresentadora de televisão, que nos últimos anos se tem dedicado mais à Smoky Olive, a loja de moda sustentável e de roupa em segunda mão que abriu e que gosta de promover online.

Nas redes sociais, partilha imagens da vida simples que procura ter, algumas delas (muito) sensuais e provocadoras. "Em geral, vivo de forma tranquila e discreta", assume. "Creio que transmito a imagem de alguém com um espírito zen", confidenciou ainda Helena Coelho, uma ecologista convicta, na entrevista à Prevenir. "Nunca tive carros luxuosos, preservo os meus bens, não sou consumista e o facto de viver numa zona tranquila, próxima da serra, tornou-me uma pessoa mais calma", diz a aniversariante.