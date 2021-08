Hoje, dia 26 de agosto, é um dia especial para Helena Coelho. A influenciadora digital e apresentadora completa 29 anos de idade, data que evidenciou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"São QUASE trinta mas NÃO SÃO trinta, faz toda a diferença. Viva os meus 29 aninhos e mais um ano inesquecível", escreveu na legenda da partilha.

Recorde-se que em abril deste ano Helena foi mãe pela primeira vez com o nascimento da filha, a pequena Íris, fruto do seu relacionamento com o treinador Paulo Teixeira.

Na galeria mostramos os visuais que a comunicadora usou após ter sido mãe.

