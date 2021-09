Helena Coelho usou as stories da sua conta de Instagram para responder a uma mensagem que recebeu relativamente à sua relação com Ana Garcia Martins, com quem trabalha diretamente nos 'Diários' do 'Big Brother'.

Num vídeo - que poderá ver na galeria - a influenciadora digital diz a 'Pipoca': "Ontem recebi uma mensagem a dizer que não dá para disfarçar que nos damos mal".

"A sério? Estava a tentar que isto passasse", disse a comentadora e comediante no tom sarcástico que lhe é tão característico.

"Ainda por cima eu já conheço há tantos anos a Ana, desde o tempo em que ela saiu de uma aula para vomitar", acrescentou Helena entre gargalhadas.

Note-se que esta semana foi um verdadeiro desafio para Helena Coelho. A comunicadora estreou-se como anfitriã do reality show ao lado de Mafalda de Castro, no entanto, a sua presença acabou por ser criticada por alguns telespectadores.

Leia Também: Helena Coelho reage a críticas de espectadores: "Podemos dar opiniões"