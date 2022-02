Helena Coelho embarcou esta semana rumo a um destino paradisíaco para fotografar a nova coleção da marca de roupa de banho Drope e desvendou (finalmente) onde se encontra.

A apresentadora e digital influencer encontra-se na Costa Rica, tal como fez saber na sua página de Instagram, onde partilhou as primeiras fotos da viagem.

Na legenda do registo contou ainda uma curiosidade sobre a parceria com a marca: "Há 2 anos tive o convite de fazer uma colecção de biquínis em conjunto com uma das marcas que mais uso no Verão, mas tive de justificar a minha rejeição com: 'na altura em que vocês querem fotografar eu vou estar grávida de 8 meses'. Dois anos depois cá estamos".

