Heitor Lourenço usou a sua conta no Instagram para assinalar uma conquista. Tal como o ator tanto queria, hoje estreia-se em palco ao lado de João Baião, no Teatro Virgínia, e Torres Novas.

Numa publicação onde mostra uma fotografia ao lado do colega e amigo, ambos sorridentes, e também um cartaz da peça 'Feliz Aniversário', Heitor deixou umas palavras ao apresentador do programa das manhãs da SIC, não esquecendo, no entanto, a difícil situação que se vive em Gaza.

"Hoje estreia um sonho, um desejo. Meu, de há muito tempo. De dividirmos um palco, João Baião. Vamos dividir vários durante alguns meses, por Portugal inteiro. E com mais pessoas fantásticas e uma equipa maravilha. Estamos tão contentes. Pena o meu contentamento não estender até às pessoas que sofrem das estupidas guerras, nomeadamente o que se passa hoje em Gaza. Se a nossa alegria se pudesse espalhar…", escreveu.

A peça conta ainda com nomes como Fernando Gomes, Bruna Andrade, Cristina Oliveira e Joana França.

