De viagem pela Madeira, Heitor Lourenço teve a oportunidade de se encontrar com uma das maiores personalidades da ilha, Dolores Aveiro.

O ator, a sua mãe e a mãe de Cristiano Ronaldo posaram junto da estátua do internacional português e saborearam ainda a tradicional poncha. Uma tarde que contou ainda com a presença da mãe do ator.

"Na minha opinião, as mães mais fantásticas da atualidade. Uma é a minha! Muito obrigado, Dolores Aveiro, pela tarde tão divertida e acolhedora", agradeceu Heitor na sua página de Instagram.

