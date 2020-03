Heidi Klum abandonou as gravações do programa 'America's Got Talent' depois de sentir-se doente. A modelo, de 46 anos, - que pertence ao grupo de jurados do formato - deixou os estúdios, esta terça-feira, 10 de março, em Pasadena, Califórnia.

Uma informação que foi confirmada à revista People por uma fonte. "Ela não estava a sentir-se bem", disse.

Heidi foi 'apanhada' antes da gravação do programa, mas acabou por não aparecer ao lado dos colegas - Simon Cowell, Sofia Vergara e Howie Mandel - quando estes entraram no estúdio para cumprimentar o público, como relata o TMZ.

Os colegas jurados da modelo disseram aos fãs que Heidi estaria com uma intoxicação alimentar.

