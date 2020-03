Harry Styles está a aprender italiano e língua gestual. O cantor, que se encontra em isolamento voluntário perante a pandemia do novo coronavírus, revelou que está a aproveitar ao máximo este tempo em casa para aprender novas línguas e culturas.

"É um pouco difícil, mas está tudo bem - tenho a sorte de estar com amigos no nosso seguro pequeno compartimento de isolamento voluntário. É um momento muito estranho, mas estamos apenas a ter cuidado, a ouvir música, a jogar", partilhou em conversa com a 'Residency', da BBC Radio 1Xtra, falando de como tem preenchido os seus últimos dias.

"Agora é o momento perfeito para aprender novas habilidades e tentar um novo hobby, ou algo assim. Temos mais do que tempo. Eu estou a aprender italiano e língua gestual", contou, dando assim o exemplo de como está a tirar o melhor partido destes dias em quarentena.

