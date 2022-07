O príncipe Harry e Meghan Markle fecharam um acordo milionário com a Netflix, mas isso não significa que a sua história irá ser retratada na série ‘The Crown’.

A garantia é dada pelo próprio príncipe, que “insiste” que a trama não irá retratar a sua saída do grupo sénior da realeza britânica, que ficou conhecida como ‘Megxit’.

“Quando estive com o Harry no Palácio de Kensington a primeira pergunta que ele me fez foi: ‘Está a ver The Crown?’. Murmurei e disse, ‘o príncipe e o resto da família real estão a ver?”, descreveu a especialista Angela Levin numa entrevista ao TalkRadio esta semana.

“Sim, estamos a ver tudo e tenho de insistir que termina antes de chegar a mim”, respondeu o duque.

Note-se que em outras ocasiões, Harry já tinha admitido que via a série. Numa entrevista a James Corden, o príncipe notou que não se importava com a trama, uma vez que as pessoas sabem que é ficção, contrariamente às notícias que constantemente saem nos tabloides.

Recorde-se que este ano irá estrear a 5.ª temporada da série.

