2020 foi um ano em grande para o príncipe Harry e Meghan Markle. Apesar de todas as polémicas nas quais se viram envolvidos por causa do afastamento da família real britânica, a verdade é que foram várias as conquistas que o casal acabou por alcançar.

Para além de se terem mudado para os Estados Unidos e de por lá terem comprado a sua casa, na Califórnia, os duques de Sussex conseguiram ainda assinar importantes contratos.

"O Harry não se arrepende de ter deixado a família real e está mesmo feliz em Montecito", afirmou uma fonte da realeza à Us Weekly.

"Ele e a Meghan estão a desfrutar da sua nova vida na Califórnia - sendo uma família normal e tendo liberdade para tomarem as suas próprias decisões sem que ninguém os esteja a controlar", acrescenta.

Harry vive por isso a melhor fase da sua vida. "A sua confiança tem aumentado desde que se mudou. O Harry não olha para trás, embora tenha saudades dos seus amigos", completa.

