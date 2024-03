O príncipe Harry e Meghan Markle viajaram para Austin, no Texas, para participarem no colóquio 'Quebrar barreiras, moldar narrativas: Como as mulheres lideram dentro e fora dos ecrãs'. Uma palestra da qual participou a duquesa juntamente com a atriz Brooke Shields e outras ativistas renomadas, para comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

No entanto, esta palestra não foi o único evento que o duque e a duquesa de Sussex tinham na agenda este fim de semana no sul dos Estados Unidos.

Os dois viajaram para a cidade de Uvalde para estar com os familiares de Irma García, uma das professoras da Robb School, que perdeu a vida quando a escola onde trabalhava foi atacada por um estudante armado.

Harry e Meghan tiveram a oportunidade de conversar com John, sobrinho de Irma, que lhes deixou rasgados elogios.

"Significou muito para nós que eles tivessem vindo Foram muitas lágrimas de alegria e momentos muito sinceros. São as pessoas mais gentis e humildes que já conheci, foi como reencontrar a família ou velhos amigos. Passámos momentos incríveis juntos e partilhámos muitos risos e memórias", confessou o jovem à revista britânica HELLO!

De recordar que a tragédia aconteceu em maio de 2022. No tiroteio morreram também 19 crianças, com idades entre nove e onze anos, e outra professora, Eva Mireles.

