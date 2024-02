O príncipe Harry e Meghan Markle têm vários projetos em andamento na Netflix.

A diretora de conteúdo da plataforma de streaming, Bela Bajaria, revelou no evento 'Next on Netflix', esta quarta-feira, dia 31 de janeiro, que os duques de Sussex têm vários trabalhos em desenvolvimento.

"Eles têm algumas coisas nas quais estão a trabalhar com o Brandon Riegg [vice-presidente de séries e documentários da Netflix]", disse Bajaria, de acordo com a revista Hello!.

"Eles realmente têm muitas coisas em desenvolvimento. Têm um filme e uma série na qual estão a trabalhar... Mas o filme é ótimo", acrescentou ainda.

De recordar que, depois de se afastarem dos deveres reais em março de 2020, e de se mudarem para a Califórnia no mesmo ano, Harry e Meghan assinaram um contrato de vários anos com a Netflix.

