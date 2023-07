O príncipe Harry e Meghan Markle têm enfrentado um mês particularmente difícil, com o cancelamento de seu contrato com o Spotify, o facto de o seu pedido a Joe e Jill Biden para voarem no Air Force One após o funeral de Isabel II - que foi negado - ter sido tornado público e todos os rumores, em maior número do que o habitual, sobre uma suposta crise no casamento.

Além disso, houve ainda boatos de uma suposta festa cancelada a 4 de julho e também rumores de que o casal teria sido proibido de ser sócio de um clube privado exclusivo em Montecito.

No entanto, e ainda antes de o mês acabar, o filho mais novo do rei Carlos III e a mulher têm um motivo para sorrir.

De acordo com uma decisão judicial que foi anunciada esta quinta-feira, dia 27, o duque de Sussex poderá finalmente levar o jornal 'The Sun' a tribunal, com a alegação de que o tabloide utilizou métodos ilegais para recolher informações sobre o príncipe. Espera-se que este caso dê entrada no Supremo Tribunal britânico no próximo ano.