Depois de uma estadia de três dias em Nova Iorque, o príncipe Harry e Meghan Markle voltaram para a sua casa na Califórnia, reunindo-se desta forma com os filhos, Archie, de dois anos e Lilibet, que nasceu em junho.

Note-se que a viagem até à 'Big Apple' foi o primeiro compromisso público do casal depois de aumentar a sua família.

Fazendo lembrar os velhos tempos em que ainda pertenciam ao núcleo senior da realeza britânica, os duques de Sussex fizeram várias visitas, desde ao World Trade Center até a uma escola para promover a importância da literacia entre os mais novos.

O regresso, conforme noticia o The Mail, aconteceu através de um jato privado, facto que já lhes valeu algumas críticas no passado devido ao seu impacto no meio ambiente.

