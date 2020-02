No passado mês, quando Harry e Meghan Markle revelaram que o seu desejo era afastarem-se da realeza britânica uma das condições que colocaram foi a possibilidade de se tornarem independentes a nível financeiro, e portanto, terem a liberdade de ganhar dinheiro por conta própria.

Ora, conforme se pode ver pelas mais recentes publicações da imprensa internacional, a pouco e pouco, o casal começa a conseguir concretizar esse objetivo.

Atualmente a viver no Canadá consta que os dois já estão em negociações para projetos futuros.

Assim, se Meghan irá colaborar com a Disney para ser voz off em filmes de animação, Harry tem estado em conversações com a Goldman Sachs, um gigante grupo de investimento que trabalha com nomes como David Beckham e Gywneth Paltrow.

Os valores de que aqui se fala são à volta dos milhões de euros, que serão ganhos através do trabalho do príncipe como embaixador e da realização de discursos.

Importa realçar que ainda nenhuma destas informações foi confirmada.

