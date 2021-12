Para marcar presença numa gala que aconteceu no Intrepid Museum em Nova Iorque, no passado dia 10 de novembro, Meghan Markle confiou a sua preparação aos mesmos profissionais que cuidaram dela em 2018, no dia em que se casou com Harry.

"Foi tão divertido estarmos juntos outra vez. Foi tranquilo e relaxante, como se o grupo se reunisse novamente", disse Daniel Martin, maquilhador, em declarações à revista People.

"O Harry brinca muito e a Meghan é mesmo divertida. Foi bom ouvir aquelas gargalhadas outra vez!", sublinhou.

"Eles estão a adorar a sua família de quatro pessoas. Conseguiram estabelecer uma nova rotina", completou, por fim, destacando o nascimento da pequena Lilibet Diana, filha mais nova dos duques de Sussex.

