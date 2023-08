Meghan Markle e príncipe Harry foram nomeados em mensagens de caráter racista alegadamente trocadas entre ex-agentes da Metropolitan Police Service que agora enfrentam novas acusações.

Esta terça-feira, 15 de agosto, a Met Police anunciou que seis ex-agentes (que se reformaram entre 2011 e 2015), foram processados no âmbito do Communications Act 2003. As mensagens inapropriadas terão sido trocadas através de um grupo no WhatsApp, entre agosto de 2018 e setembro de 2022.

"Algumas das publicações eram referentes à política do governo do Ruanda, enquanto outras brincavam com as cheias no Paquistão, que vitimaram 1700 pessoas. Os duques de Sussex foram também visados em diversas imagens acompanhadas por linguagem racista", adianta a BBC.

As autoridades notam que a Met’s Directorate of Professional Standards iniciou a investigação depois da BBC trazer a público tais alegações em outubro de 2022. Note-se que os acusados já não estavam na polícia quando participaram no chat.

Peter Booth, Robert Lewis, Anthony Elsom, Alan Hall, Michael Chadwell e Trevor Lewton, os ex-agentes em questão, estarão presentes a tribunal a 7 de setembro.

Leia Também: Amigo do príncipe Harry diz que o duque sente saudades da mulher, Meghan