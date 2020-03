Harry e Meghan Markle deixaram o Canadá, onde estavam a viver atualmente, para se mudarem para aquela que será a residência permanente do casal: Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com o The Sun, os duques voaram para os Estados Unidos da América num avião particular. A mudança repentina prendeu-se com a pandemia do novo coronavírus e com o facto de estes temerem que fossem fechadas as fronteiras entre o Canadá e os EUA. Algo que poderia atrasar a mudança.

O casal está agora em Hollywood, onde se encontram em isolamento com o bebé Archie, de dez meses.

“O Harry e a Meghan deixaram o Canadá para sempre", contou uma fonte à publicação.

Leia Também: Revelado o primeiro filme da Disney com a voz de Meghan Markle