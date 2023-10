Meghan Markle e Harry continuam a ser notícia, apesar de se terem desvinculado da coroa britânica há três anos, no âmbito de um processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

Entretanto, tanto a duquesa de Sussex como o marido, o príncipe Harry, têm feito inúmeros esforços no sentido de trilhar o seu próprio caminho em Hollywood.

Contudo, esta não tem sido tarefa fácil. Aliás, o assunto foi abordado na sitcom 'Family Guy'.

Os duques de Sussex surgem numa cena de um episódio da 23.ª temporada, uma sátira ao contrato de 100 milhões de dólares (94 milhões de euros) que assinaram com a Netflix.

Conforme poderá ver no vídeo de seguida, os duques aparecem deitados à beira da piscina, quando surge um mordomo e pergunta: "Senhor, aqui tem milhões por não fazer nada". "Junte aos outros", responde o príncipe.

A cena termina com Meghan a dizer que "estava na hora de fazer a publicação diária de 250 mil dólares no Instagram para o Del Taco".

Recorde-se que até ao momento, o casal lançou a série documental 'Harry & Meghan', na qual revelaram pormenores dos bastidores da sua saída do núcleo senior da realeza.

Para além disso, estão a adaptar para filme o romance 'Meet Me At The Lake', de Carley Fortune, projeto pelo qual receberam mais três milhões de dólares (2.844 milhões de euros).

