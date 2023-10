O príncipe Harry revelou ser um fã de Fórmula 1 ao fazer uma aparição surpresa no US Grand Prix, no passado fim de semana, para apoiar Lewis Hamilton.

O duque de Sussex viajou até Austin, Texas, sozinho, sem a companhia da mulher, Meghan Markle, e dos filhos, Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois.

"Ele gostou de estar com a equipa e falou tanto com o Lewis como com o George [Russell]", revelou uma fonte ao Page Six.

Segundo a publicação, o filho mais novo do rei Carlos III assistiu à corrida da garagem da equipa. Quem se juntou ao grupo mais tarde foi o bilionário Elon Musk.

Drew Barrymore, Joe Jonas, Adam Driver e Patrick Dempsey também foram vistos na zona VIP.

