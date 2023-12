O príncipe Harry acredita que os filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, não "se possam sentir em casa" no Reino Unido, uma vez que é impossível "mantê-los" em segurança no país.

Em 2020, Harry e Meghan Markle anunciaram que iriam deixar de fazer parte do núcleo sénior da realeza britânica ('Megxit') e que, por isso, seguiriam uma vida independente.

Os duques de Sussex mudaram-se então para os Estados Unidos da América, onde atualmente vivem - Montecito, Califórnia.

Tais alegações do filho mais novo do rei Carlos III foram feitas numa audiência no Tribunal Superior, que aconteceu esta quinta-feira, 7 de dezembro, no âmbito de uma ação legal contra o Ministério do Interior do Reino Unido.

"O Reino Unido é a minha casa. O Reino Unido é central na herança dos meus filhos e um lugar onde quero que se sintam em casa, assim como se sentem onde vivem neste momento nos Estados Unidos. Isso não pode acontecer se não for possível mantê-lo seguros enquanto estão em solo britânico", afirmou o duque, através de um comunicado lido em tribunal.

Vale notar que Harry contesta uma decisão de fevereiro de 2020, que definia que o príncipe não receberia o "mesmo grau" de segurança de proteção pessoal durante as suas visitas a Inglaterra.

Leia Também: Tribunal. Harry foi "tratado de forma menos favorável injustificadamente"