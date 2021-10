Foram aproximadamente duzentas, as pessoas que se juntaram numa vigília em homenagem a Halyna Hutchins, que foi morta, acidentalmente, nas filmagens de 'Rust', no Novo México, na passada quinta-feira.

Profissionais da indústria estiveram entre os que compareceram ao evento em Albuquerque e acenderam velas em memória da diretora de fotografia, de 42 anos.

"Ela era tão dinâmica e quando algo assim acontece, é devastador para todos nós", disse a cineasta Sandie Kay à Reuters, durante a vigília.

Os atores Jon Hamm e John Slattery, da série 'Mad Men', foram outros dos muitos nomes conhecidos que não faltaram à homenagem, como relatam os meios de comunicação internacionais.

Algumas pessoas foram vistas a segurar cartazes onde pediam maiores medidas de segurança nos locais de filmagens, imagens que pode ver na galeria.

Lane Luper, membro da equipa do filme 'Rust', destacou: "A fotografia dela era linda e, todos os dias, todos da equipa de filmagens ficavam orgulhosos de estar lá para ajudá-la, porque estávamos orgulhosos do que estávamos a criar — do que ela estava a criar”.

Sabe-se, ainda, que o marido de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, voou para Santa Fé com o filho de ambos, de nove anos, no sábado. Ambos encontraram-se com Alec Baldwin, momento que ficou registado em fotografias que estão agora a circular nas redes sociais.

Recorde-se que foi Alec Baldwin quem disparou a arma de adereço que não deveria estar carregada durante um ensaio do filme 'Rust'. Além da morte da diretora de fotografia, o realizador Joel Souza também ficou ferido.

Leia Também: Alec Baldwin recebeu a indicação que a arma estava descarregada

Entretanto, a irmã de Halyna lamentou a partida da diretora de fotografia numa entrevista para o Kyiv Post, na sexta-feira.

"Não consigo compreender [a morte dela]", disse Svetlana Androsovych, que atualmente mora na Indonésia. "Eu amava-a muito... Tinha muito orgulho dela e ela era uma referência. Fomos sempre próximas e mantivemos contacto, apesar da distância. Esta perda é uma grande tristeza para a nossa família e vejo como é difícil para os nossos pais", acrescentou. "Esperançosamente, o tempo vai aliviar a nossa dor", rematou.

Leia Também: Marido de Halyna Hutchins. Mensagem após morte de diretora de fotografia