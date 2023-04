Halle Berry surpreendeu recentemente os seguidores com uma fotografia ousada, onde se mostra sem roupa na varanda. A imagem rapidamente chamou a atenção e houve um comentário que não passou despercebido aos olhos da atriz.

"Imagine estar na casa dos 50, ainda a publicar nudes na menopausa para chamar a atenção quando deveria estar a relaxar com os netos. Envelhecer com dignidade já não existe", escreveu um internauta, tendo merecido a resposta de Halle.

"Sabiam que o coração de um camarão está localizado na sua cabeça?", terá dito a atriz. No entanto, de acordo com a imprensa internacional, o comentário de Halle foi, entretanto, eliminado no Twitter.



