Hailee Steinfeld destacou-se com o look que escolheu para a antestreia de 'Pecadores', no Cineworld London Leicester Square, em Londres, na segunda-feira.

A atriz, de 28 anos, usou um vestido preto com 'chamas' estampadas e alguma transparência, deixando em evidência o seu body. Veja nas imagens da galeria.

Hailee Steinfeld interpreta Mary na longa-metragem, juntando-se a outras grandes estrelas como Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku, Jack O'Connell, Li Jun Li, Letitia Wright e Jayne Lawson.