Há uma celebridade portuguesa entre as estrelas mais procuradas pelos fotógrafos internacionais. O site noticioso WorldAtlas elaborou um ranking que inclui o futebolista Cristiano Ronaldo na lista das figuras públicas mais perseguidas pelos paparazzi nas últimas décadas. Diana de Gales, que morreu a 31 de agosto de 1997, durante um acidente rodoviário em Paris, quando fugia de um grupo de fotógrafos que a seguia, continua a ser apontada como uma das mulheres mais fotografas em todo o planeta.

Para além do desportista madeirense e da princesa Diana de Gales, também integram o ranking personalidades como a atriz Marilyn Monroe, o cantor Elvis Presley, o papa João Paulo II, o cantor Michael Jackson, o ex-presidente dos EUA Barack Obama, a cantora Britney Spears e o antigo lutador de boxe americano Muhammad Ali, falecido em 2016. Praticamente desconhecido na Europa, o duo sul-coreano TVXQ, formado pelos cantores U-Know Yunho e Max Changmin, também surge na lista elaborada pelo WorldAtlas.

Fora deste ranking mas igualmente muito procuradas pelos paparazzi estão figuras públicas como as socialites Kim Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Paris Hilton, a cantora Madonna, o presidente dos EUA Donald Trump, os atuais membros da família real britânica e os dissidentes, o príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle, duques de Sussex. Sara Ali Khan, uma das maiores estrelas de Bollywood, também é constantemente perseguida.

Em Portugal, apesar de não haver uma grande tradição de paparazzi, a que desperta maior interesse aos (poucos) que existem é Cristina Ferreira. A apresentadora de televisão e empresária, que deixou recentemente a SIC para regressar à TVI, já se habitou a ter os fotógrafos por perto nas férias anuais que faz com os pais no verão. O ano passado, a TV 7 Dias apanhou-a na praia a dar uma trinca na bola de berlim do filho. Este ano, foi surpreendida pela revista durante um passeio de bicicleta no campo.