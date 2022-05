A atriz Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, vive um domingo agridoce. Hoje, 15 de maio, completa mais 32 anos, mas é o primeiro aniversário após a partida da sua "alma gémea".

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz recordou os festejos do aniversário no ano passado, que foi comemorado com a avó em cima do palco, com a peça 'A Margem Do Tempo'.

"Há um ano passava o meu aniversário em cena com a minha Mestra, alma gémea. Tantas saudades tuas", escreveu.

© Instagram

De recordar que também no ano passado, quando atuou com Eunice, dedicou o espetáculo a Maria João Abreu, que morreu a 13 de maio de 2021 e o seu funeral realizou-se a 15 de maio.

