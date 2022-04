A saída de Tiago Jaqueta e Dina de 'Casados à Primeira Vista' motivou a entrada de quatro novos participantes. Destas duas duplas os primeiros a serem apresentados foram a jornalista Inês Margarida Martins e o brasileiro Bruno César Lima, mas falta ainda conhecermos Luís Filipe e Cristina.

Luís Filipe tem 60 anos vem de Moimenta da Beira e é comercial. Já foi treinador de futebol e atualmente está a aprender canto e piano.

Cristina foi a mulher escolhida para casar-se com Luís. Tem 58 anos, vive atualmente em Óbidos e é designer de chapéus.

Os dois participantes foram apresentados ao público numa das últimas emissões do formato, que em breve deverá colocar no ar as imagens do casamento de ambos.

