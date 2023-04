Cristina Ferreira continua a aproveitar ao máximo o descanso no Brasil. Apesar de ao longo dos dias a apresentadora da TVI fazer as mais diversas partilhas, a verdade é que muito mais acontece no mundo 'offline', conforme a própria assegurou.

"O melhor está fora do Instagram", sublinha na legenda de uma publicação onde posa em diversos locais turísticos.

Vale notar que, atualmente, Cristina encontra-se na Bahia, viajando no início de maio para o Rio de Janeiro onde será uma das oradoras da Web Summit.

Veja as imagens na galeria.

