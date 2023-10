Como já tinha sido anunciado, Cristina Ferreira conversou com David Carreira para o programa 'Conta-me', da TVI. No entanto, foi recentemente divulgado na página de Instagram do canal um excerto da entrevista.

No vídeo, o cantor fala da paternidade, mostrando-se 'babado' com o facto do filho Lucas ter dito "papá" pela primeira vez.

O artista também aborda a pausa que decidiu fazer na carreira. "Ir a estúdio e cantar ao vivo, uma das coisas tinha de ficar para trás", explicou.

Por fim, no vídeo, conta que "há duas músicas especiais neste álbum". "A do Lucas e uma música para a Sara", revelou. "Foram as duas músicas mais difíceis de escrever. Antes de lançar quero ter a certeza que não podia fazer melhor", rematou.

De recordar que David Carreira foi pai pela primeira vez, do bebé Lucas, em janeiro. O menino é fruto da relação com Carolina Carvalho.

Lucas chegou cerca de dois anos depois de David Carreira ter perdido a irmã mais nova, Sara, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de automóvel.

