A TVI celebra no mês de fevereiro o seu 29.º aniversário, data especial que os principais rostos do canal celebram na festa que hoje, sábado, se realiza no Casino Estoril.

Ainda antes da gala, que vai para o ar depois das 21h00, Eduardo Madeira recorreu à sua conta oficial de Instagram para assinalar o aniversário do canal do qual faz parte há um ano.

"Hoje a TVI faz a sua Gala de Aniversário. 29 garbosas e orgulhosas primaveras. Entrei agora no meu segundo ano por estas bandas e já consigo tirar uma conclusão muito importante: Há dois tipos de pessoas no mundo. Os que amam a TVI e os que amam odiar a TVI. E os que amam odiar seguem o canal com o mesmo empenho que os que o amam, para o poderem odiar melhor, com mais convicção (são as Adelaides)", afirma, lembrando uma das personagens que interpretava no programa 'Cristina ComVida'.

Com enorme pena, o humorista revela que não marcará presença física no evento de hoje mas promete surpresas. "Hoje todas essas pessoas vão assistir a esta gala. Por motivos de trabalho (peça de teatro Orlando em Famalicão) não estarei presente 'ao vivo'. No entanto, ajudei a preparar umas coisinhas de rir para a grande festa. É o meu contributo como artífice do humorismo", conta.

Por fim, a mensagem destemida aos haters: "E agora venham de lá esses comentários simpáticos e, claro, também os desdenhosos. O hater, mesmo não parecendo, também é uma pessoa como as outras. Acima de tudo, parabéns à TVI".

Às suas palavras, Eduardo Madeira junta uma fotografia de uma das suas filhas, Leonor, "a passarinhar alegremente pelos corredores do tal canal".

