Foi com uma publicação feita no Instagram, na manhã desta terça-feira, que Eduardo Madeira destacou uma desagradável situação que o estilista Mário de Carvalho viveu: "Um parvalhão decidiu furar-lhe os pneus do carro e escrever 'paneleiro'".

Perante o sucedido, o humorista decidiu partilhar na rede social uma mensagem de apoio ao estilista.

"Mário de Carvalho para mim era um escritor português de quem possuo todos os livros. Mas há outro. É amigo da minha mulher, trabalhou com ela e é uma excelente pessoa. Mora no mesmo bairro há 25 anos. É respeitado por todos. Ou quase todos. Há dias um parvalhão decidiu furar-lhe os pneus do carro e escrever 'paneleiro'. No Século XXI. Europa. Lisboa", começou por dizer Eduardo Madeira.

"O Mário, que trabalha e paga impostos, vai ter de pagar o arranjo do carro e sofrer mais esta humilhação. O parvalhão anda por aí a passarinhar impune e a fazer coisas de parvalhão. Força Mário, um dia os parvalhões acabam por desaparecer", rematou.

