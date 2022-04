O dia 26 de abril é para Carolina Deslandes uma data particularmente emotiva. Completam-se hoje sete anos desde que teve a difícil missão de se despedir do avô, data marcante que a própria fez questão de lembrar nas suas redes sociais.

"Há sete anos, neste dia, dizia adeus ao meu avô. A repetir para mim 'não me viste ser mãe', a repetir para mim 'ainda não cantamos em palco juntos', a repetir para mim 'ainda não cheguei a ser feliz e a deixar-te orgulhoso', a repetir para mim 'porque é que o para sempre no amor é tão bonito e na saudade é tão letal?'", escreve a artista na legenda de uma imagem onde posava de mão dada com o avô.

"Tenho tantas saudades tuas, careca. Jesus. Eu digo que só queria cinco minutos, mas é uma grande mentira. Eu queria não ter de te perder", completa.

