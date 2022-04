Carolina Deslandes não conseguiu conter as lágrimas num vídeo que partilhou na sua conta de Instagram e no qual fez um pedido de desculpa aos fãs por, inicialmente, pensar que seria obrigada a cancelar dois dos seus concertos, algo que acabou por não acontecer.

"Supostamente, tinha concerto hoje na Amadora e amanhã em Estarreja. Estou com uma infeção brutal na garganta que não me vai permitir fazer os concertos, peço muita desculpa", afirma.

Já na legenda da publicação faz saber: "Como começou o dia de ontem/ Como acabou passei a noite com 40 febre, tinha uma amígdala com o triplo do tamanho e não conseguia falar. Se há coisa que odeio na vida é cancelar concertos. Graças à Dra Clara Capucho, à minha incrível família e equipa, consegui fazer o concerto de ontem e vou fazer o de hoje também. Obrigada de coração a toda a gente que passou a noite connosco, foi lindo lindo lindo. Estarreja, vemo-nos daqui a pouco".

