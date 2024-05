Há 47 anos foi transmitido o primeiro episódio da icónica novela da Globo - 'Gabriela, Cravo e Canela', em Portugal, corria o ano de 1977.

Foi a primeira novela brasileira a ser transmitida por cá e cativou milhares de espectadores que se reuniam junto ao pequeno ecrã para assistirem às aventuras de Gabriela, personagem interpretada pela atriz Sônia Braga.

Na redes sociais, a RTP Memória relembrou a efeméride, tendo em conta que a trama - baseada no romance do escritor Jorge Amado - foi transmitida no primeiro canal.

Tendo ficado no ar durante seis meses, conforme adianta a RTP, chegaram a ser adiadas sessões na Assembleia Nacional para que os deputados pudessem assistir aos episódios.

Em 2012, o público teve a oportunidade de assistir a um remake da história, desta vez protagonizado por Juliana Paes.

