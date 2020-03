Já há 20 anos na RTP, Tânia Ribas de Oliveira é um dos rostos muito conhecidos do canal, estando atualmente com um programa que preenche as tardes da estação.

O canal está de parabéns, pelos seus 63 anos de existência, data que a figura pública não deixou passar em branco, tendo recordado muitos dos seus projetos na estação com uma montagem fotográfica.

"Parabéns a ti, RTP, que és a casa de todos os portugueses e a ponte que ajuda a atenuar as saudades de quem te vê em qualquer parte do mundo. Parabéns pelos teus 63 anos e pelos 20 que temos partilhado juntas! Obrigada pelos ensinamentos, pelas oportunidades, pela confiança. Tudo o que sei da minha profissão, a ti te devo", começou por escrever na sua página do Instagram.

De seguida, Tânia aproveitou o momento para celebrar ainda o aniversário do colega e amigo José Carlos Malato, que este sábado, dia 7 de março, completa 56 anos.

"O Malato, que também faz anos hoje, chamou-me uma vez 'doce da casa'. Desta nossa casa, a primeira televisão em Portugal, que deu asas a todos os sonhos. Que orgulho, chamar-te minha! És nossa. Parabéns , RTP", rematou.

