Esta quarta-feira, dia 16 de outubro, Gypsy Rose Blanchard marcou presença no último episódio do podcast 'The Viall Files', coordenado por Nick Viall.

Blanchard, de 33 anos, está grávida de uma menina, fruto da sua relação com Ken Urker.

O caso remonta a 2015, ano em que Gypsy planeou com o então namorado, Nicholas Godejohn, a morte da mãe, que sofria de síndrome de Münchhausen - um distúrbio psicológico em uma pessoa submete outra a procedimentos médicos desnecessários e a convence de que tem uma série de doenças para cuidar dela.

Gypsy foi forçada pela mãe, ao longo de vários anos, a usar uma cadeira de rodas e um tanque de oxigénio, para além de ter sido submetida a diversos tratamentos para leucemia, asma e distrofia muscular, doenças que não tinha.

No dia 9 de junho de 2015, Dee Dee foi esfaqueada até à morte por Godejohn, na sua casa em Springfield, Missouri, enquanto Blanchard aguardava na casa de banho.

A jovem acabou por ser condenada a 10 anos de prisão, mas cumpriu apenas sete, tendo sido libertada a 28 de dezembro de 2023.

No episódio de 'The Viall Files', Gypsy Rose Blanchard foi questionada sobre o relacionamento que a sua falecida mãe poderia ter tido com a sua bebé.

"Quer dizer, para mim, é de partir o coração porque, de vez em quando, penso no que poderia ter sido, e isso deixa-me triste", confessou.

"Meio que coloquei isso no fundo da minha mente. Tenho recebido várias mensagens nas redes sociais. Toda a gente me pergunta: 'O que vais dizer à tua filha quando a avó não estiver por perto?'. A minha resposta é sempre: 'A Kristy [madrasta de Gypsy] acabou por se tornar mais uma mãe para mim do que minha própria mãe foi. A Kristy vai ser a avó", acrescentou.

A ex-condenada revelou ainda no podcast que recebe várias mensagens insultuosas. "A única coisa que me irrita é o facto de as pessoas pensarem que, por eu ter passado por um trauma, irei fazê-lo com a minha filha".

"Acho que é realmente injusto, porque tenho tomado todas as medidas para ter certeza de que estou mentalmente estável o suficiente para ser mãe e curar-me", concluiu.

