"Tem havido muita conversa sobre a paternidade do nosso bebé e, embora tenhamos a certeza desde o início, sinto que finalmente é hora de acabar com todas estas teorias", começou por escrever Gypsy Rose Blanchard.

Afinal quem é o 'pai da criança'? Devido ao (pouco) tempo que passou desde o divórcio com Ryan Anderson e o seu reencontro com o atual namorado, Ken Urker, Gypsy Rose viu-se questionada pelos seguidores acerca da paternidade do seu bebé.

A jovem de 33 anos está grávida de sete meses e, esta terça-feira, 5 de novembro, resolveu partilhar um teste de paternidade para esclarecer as coisas.

"Aqui estão os resultados que mostram que Ken é o pai", revelou na legenda da publicação que evidencia a "probabilidade de 99,9%" do namorado de Gypsy ser, de facto, o pai da criança. A imagem mostra ainda as análises que o casal fez no dia 28 de outubro.

"Ken será um pai incrível e estamos muito animados para receber a nossa menina", concluiu.

Desde que saiu da prisão, em dezembro - após ser condenada por homicídio em segundo grau da sua mãe, Clauddine Dee Dee Blanchard - Gypsy tem falado abertamente sobre vários aspetos da sua vida, especialmente da sua gravidez. A bebé da ex-condenada deverá nascer em janeiro de 2025.

