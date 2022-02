Gwyneth Paltrow revelou o que sente em relação a Dakota Johnson, atual namorada do ex-marido Chris Martin, durante uma 'conversa' com os seguidores da sua página de Instagram.

Um fã curioso perguntou à atriz, de 49 anos, se ela "ama" a Dakota Johnson, o que levou Gwyneth a responder "muito".

Esta não é a primeira vez que a atriz fala carinhosamente de Dakota. Aliás, como recorda o Page Six, em novembro do ano passado, ambas foram vistas muito sorridentes a conversar num desfile de moda da Gucci, em Los Angeles. No ano anterior, Gwyneth Paltrow juntou-se a Dakota Johnson e Chris Martin numa viagem de esqui em família.

