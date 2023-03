Gwyneth Paltrow esteve no tribunal, esta terça-feira, dia 21 de março, devido a um incidente que ocorreu em 2016.

A atriz, de 50 anos, marcou pela primeira vez presença no tribunal distrital em Utah para um julgamento que deverá durar oito dias. Trata-se de um caso onde o optometrista aposentado Terry Sanderson acusa Gwyneth de "atropelamento e fuga".

No entanto, de acordo com a People, o juiz Kent R. Holmberg decidiu que o júri não iria ouvir argumentos em relação a um suposto "atropelamento e fuga", uma vez que estabeleceu que a atriz terá parado e visto que Terry Sanderson não estava ferido com gravidade antes de sair do local.

Terry Sanderson processou Gwyneth Paltrow em 2019 e diz que a artista estava a esquiar de forma imprudente quando bateu contra ele por trás, no Deer Valley Resort. Na altura, a atriz estava com o seu instrutor de esqui, que diz que Gwyneth não causou o acidente. Ainda assim, Terry alega que as declarações são falsas.

O homem alega que depois do acidente, Gwyneth supostamente "levantou-se, virou-se e continuou a esquiar, deixando-o atordoado, deitado na neve, gravemente ferido". Acrescenta ainda que o acidente, alegadamente, resultou "numa lesão cerebral traumática".

Entretanto, a atriz negou as acusações e num 'contra processo' alegou que foi Sanderson quem a atingiu por trás.

Leia Também: Gwyneth Paltrow dedica carinhosa mensagem ao 'ex', Chris Martin