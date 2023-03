Mesmo estando separados, a boa relação mantém-se e hoje é dia de festejar. Chris Martin está de parabéns e a ex-mulher não tardou a assinalar a data.

Gwyneth Paltrow publicou ma sua página de Instagram uma fotografia de ambos, esta quinta-feira, dia 2 de março, e escreveu: "Feliz aniversário para o pai e amigo mais doce. Amamos-te".

De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum, Apple, de 18 anos, e Moses, de 16.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin conheceram-se em 2002 nos bastidores de um dos espetáculos do cantor com os Coldplay. Começaram a namorar e casaram-se em 2003. Em março de 2014 decidiram colocar um ponto final no casamento.

Atualmente, Gwyneth Paltrow está casada com Brad Falchuk, com quem deu o nó em 2018, e Chris Martin mantém uma relação com Dakota Johnson desde 2017.

