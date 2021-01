Gusttavo Lima está a desfrutar de todos os momentos que pode passar com os filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois, depois do fim do casamento com Andressa Suita.

Ainda esta quinta-feira, o artista brasileiro partilhou nas stories da sua página de Instagram duas fotografias onde mostra os meninos relaxados no jato privado, durante uma viagem.

De acordo com a revista Quem, no último sábado, 9 de janeiro, as crianças já tinham aproveitado o fim de semana com o pai, como o próprio cantor mostrou nas redes sociais.

Recorde-se que Gusttavo e Andressa anunciaram a separação em outubro do ano passado, mas só em dezembro é que assinaram o divórcio, após cinco anos de casamento.

