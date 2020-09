Gusttavo Lima esteve à conversa com os fãs, na noite desta terça-feira, num direto no Instagram, tendo convidado diferentes pessoas para participar no mesmo. Um dos convidados foi o jornalista Thiago Rocha, que aproveitou o momento para perguntar ao cantor se "tem medo da Covid-19", como relata a revista Quem.

"É uma doença muito complicada porque cada organismo reage de uma forma diferente. Quem disser que não tem medo é mentira", explicou o cantor, confessando que tem medo do novo coronavírus.

O artista tem feito testes com regularidade e o último foi realizado no passado sábado. O resultado foi negativo.

"99% da minha equipa foi infetada e eu estou com eles o dia todo. É impossível não ficar infetado. É no escritório o tempo todo, a resolver coisas o tempo todo", acrescentou o músico brasileiro.

Apesar de todas as preocupações, Gusttavo Lima também defende que tem de haver um equilíbrio para que as pessoas possam seguir com a sua vida durante a pandemia.

"Tenho medo do inesperado, todos nós sentimos medo disso. Por isso temos que nos prevenir, cuidar de nós, pedir para as pessoas fazerem isso também. Temos que enfrentar isto de frente, temos de trabalhar, seguir em frente, porque é a vida. Já encarámos muita coisa de frente e isto também é assim. Mas é óbvio que temos que nos resguardar, ter os devidos cuidados... Temos de cuidar de nós, da família, das pessoas que estão próxima de nós. [...] Tive amigos que ficaram infetados e ficaram em situações muito más, imagino para alguém que perde uma pessoa da família... É muito triste. O meu maior respeito e solidariedade para essas pessoas ", destacou.

